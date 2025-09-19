Milan, compleanno "da schiaffi" per Pulisic: festeggiamenti e posto da titolare conquistato contro l'Udinese

L'attaccante statunitense sarà in campo dal primo minuto nella trasferta in Friuli dopo la panchina contro il Bologna
Se qualcuno pensava che l'esclusione con il Bologna fosse stato un segnale che qualcosa si fosse incrinato fra Christian Pulisic e il Milan, deve ricredersi immediatamente. La conferma arriva dal giorno del compleanno dell'attaccante statunitense che è stato accolto con il solito "rito di passaggio" con la squadra.
Pulisic ha dovuto attraversare il "corridoio" creato dai compagni, fra schiaffi e pacche sulle spalle, a conferma che tutto va per il meglio. La panchina di San Siro rappresenta quindi probabilmente un momento di riposo dopo la lunga trasferta per le nazionali prima di riprendersi il posto da titolare.
Con l'Udinese quindi Pulisic ci sarà dal primo minuto, ancora da vedere se in coppia con Santiago Gimenez o con Christopher Nkunku nonostante il messicano sia favorito sul francese, alla ricerca della forma migliore dopo un'estate di attesa al Chelsea. Al suo posto in panchina dovrebbe sedersi Ruben Loftus-Cheek, tuttavia la certezza è che "Capitan America" si è preso il Milan ed è pronto a condurlo verso nuovi obiettivi.
