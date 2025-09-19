Milan, compleanno "da schiaffi" per Pulisic: festeggiamenti e posto da titolare conquistato contro l'Udinese

Con l'Udinese quindi Pulisic ci sarà dal primo minuto, ancora da vedere se in coppia con Santiago Gimenez o con Christopher Nkunku nonostante il messicano sia favorito sul francese, alla ricerca della forma migliore dopo un'estate di attesa al Chelsea. Al suo posto in panchina dovrebbe sedersi Ruben Loftus-Cheek, tuttavia la certezza è che "Capitan America" si è preso il Milan ed è pronto a condurlo verso nuovi obiettivi.