Calcio

Voeller: "Spero Italia al Mondiale, firmo per finale con Germania"

10 Nov 2025 - 15:35

L'ex attaccante della Roma e attuale direttore sportivo della nazionale tedesca, Rudi Voeller, spera che l'Italia riesca a qualificarsi ai Mondiali del 2026 dopo le assenze nelle edizioni del 2018 e del 2022. "Un Mondiale senza l'Italia perde qualcosa", ha dichiarato Voeller in un'intervista a LaPresse durante la serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall) all'Opera di Francoforte. "Anche se devono andare ai play-off, spero che ce la possano fare", ha aggiunto il campione del mondo con la Germania a Italia '90, premiato nell'occasione come 'leggenda' dello sport tedesco. Su un'eventuale finale tra gli Azzurri di Gattuso e i tedeschi di Nagelsmann, Voeller non ha dubbi: "Italia in finale contro la Germania? Firmo subito", ha commentato sorridendo.

