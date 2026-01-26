Milan primo nella classifica dei rigori contro: uno ogni 3 giornate, ultima la Juve

Contro la Roma per i rossoneri è arrivato il settimo rigore contro di questa stagione dopo quelli all'andata contro i giallorossi e con Napoli, Pisa, Genoa, Torino e Inter.

La classifica:

Milan: 7

Napoli: 6

Udinese: 6

Fiorentina: 5

Lecce: 5

Parma: 4

Pisa: 4

Sassuolo: 4

Torino: 4

Verona: 3

Bologna: 2

Como: 2

Cremonese: 2

Inter: 2

Lazio: 2

Atalanta: 1

Cagliari: 1

Genoa: 1

Juventus: 1