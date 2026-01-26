Milan primo nella classifica dei rigori contro: uno ogni 3 giornate, ultima la Juve
Contro la Roma per i rossoneri è arrivato il settimo rigore contro di questa stagione dopo quelli all'andata contro i giallorossi e con Napoli, Pisa, Genoa, Torino e Inter.
La classifica:
Milan: 7
Napoli: 6
Udinese: 6
Fiorentina: 5
Lecce: 5
Parma: 4
Pisa: 4
Sassuolo: 4
Torino: 4
Verona: 3
Bologna: 2
Como: 2
Cremonese: 2
Inter: 2
Lazio: 2
Atalanta: 1
Cagliari: 1
Genoa: 1
Juventus: 1
La classifica dei rigori a favore:
Pisa: 6
Como: 5
Fiorentina: 5
Inter: 5
Milan: 5
Torino: 5
Bologna: 4
Genoa: 4
Juventus: 4
Napoli: 3
Roma: 3
Sassuolo: 3
Udinese: 3
Atalanta: 2
Cremonese: 2
Lazio: 2
Parma: 2
Verona: 2
Cagliari: 1
Lecce: 1