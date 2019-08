Allenamento pomeridiano per il Milan di Giampaolo che prosegue la preparazione in vista dell'amichevole con il Cesena in programma il prossimo sabato 17 agosto alle 20.30. Presenti a Milanello per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Il nuovo acquisto Ismael Bennacer, arrivato questa mattina a Milanello per aggiungersi ai compagni, ha svolto un allenamento personalizzato.