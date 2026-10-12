Milan: per Gabbia lesione al flessore con interessamento tendineo

Il Milan ha comunicato che "Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato". Gli esami hanno dunque confermato la gravità dell'infortunio patito dal difensore rossonero nel corso del primo tempo del match di campionato contro il Sassuolo. Difficile quantificare, al momento, la durata dello stop anche perché molto dipenderà dalla decisione di intervenire o meno chirurgicamente. Sicuramente però serviranno mesi per rivedere Gabbia in campo: il suo 2026 si è chiuso malauguratamente in anticipo.