Milan-Monza senza Berlusconi, Galliani: "E' molto dispiaciuto di non poter andare a San Siro"

IL GRANDE ASSENTE

Doveva essere la partita del suo ritorno in tribuna a San Siro, invece Silvio Berlusconi dovrà vedere Milan-Monza comodamente da casa propria dopo la positività riscontrata al Covid-19. Un impegno calcistico da cancellare a cui teneva molto l'ex presidente rossonero: "E' molto dispiaciuto - ha affermato l'ad Adriano Galliani -, aveva confermato con entusiasmo la sua presenza". Da avversario del Milan però: "Ha il Monza nel cuore ora e questa è una garanzia per tutti i tifosi. Quella con il Milan è una partita dei due amori".

La sfida di sabato sera sarà visibile in diretta su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it. Galliani ha poi chiuso con la speranza per il 2020/21: "Spero di vedere il Milan qualificarsi per la Champions e il Monza in Serie A".