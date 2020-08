Milan-Monza, il 5 settembre amichevole in diretta su Mediaset

5 SETTEMBRE

Il Monza torna a giocare a San Siro 33 anni dopo l'ultima volta: era la Coppa Italia 1987, sfida contro il Milan che sarà anche l'avversario dell'amichevole del prossimo 5 settembre. E sarà una partita dalle emozioni incredibili visto che sarà la prima volta da avversari per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani contro il "loro" Milan che in 31 anni hanno portato sul tetto d'Italia, Europa e mondo. Un match da non perdere, in diretta streaming su Sportmediaset.it dalle 20.45 e in differita su Canale 20 alle 22.45.

Un'amichevole di lusso per testare la condizione del nuovo Monza in vista del debutto in campionato in Serie B previsto il 26 settembre e per osservare da vicino la prima sgambata del Milan di Pioli che si prepara per la Serie A che inizierà il 19 settembre. Ma anche una serata romantica per il presidente e l'ad biancorossi che ritrovano la squadra con la quale hanno vinto 29 trofei in 31 anni.