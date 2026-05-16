Lecce, Di Francesco: "Col Sassuolo gara più importante della stagione"

16 Mag 2026 - 15:02
© Getty Images

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Lecce tutto in una notte. Ultimi accorgimenti in casa giallorossa prima della partenza alla volta di Reggio Emilia: alle porte la delicata sfida col Sassuolo, per conservare quel punto di vantaggio sulla Cremonese che al momento significa salvezza. Il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco, per cinque anni sulla panchina dei neroverdi, chiede spazio al Sassuolo per proseguire l'avventura in serie A.  "Domani lascerò il passato nel passato, sia per loro sia per me: il mio presente è più importante - esordisce il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - Sono focalizzato sulla gara per mettere il Lecce nelle migliori condizioni. Ci sono ansie, paure che fanno parte di ogni uomo. La condivisione di tutto questo deve aiutare me e i ragazzi ad affrontare questa partita, la prima di due gare importanti, ma questa è veramente la partita più importante della stagione. Non serve caricarla ulteriormente". Troverà un avversario che intenderà giocarsi la gara per concludere nel migliore dei modi la stagione: "Non penso alla testa sgombra dell'avversario - ammette Di Francesco - Sono una neopromossa, ma ricordiamo il passato dei giocatori a partire da Berardi, vero e proprio leader. Ci sono Idzes, Muharemovic, conosco le potenzialità. Il Sassuolo non ha ottenuto quei punti per caso, Grosso ha fatto un ottimo lavoro". Una settimana trascorsa con i soliti dubbi di formazione: "Veiga e Cheddira si sono allenati in parte con la squadra - aggiunge - Avrò dei dubbi fino alla fine, e valuteremo la soluzione migliore in caso di assenza. Ho visto presenza e attenzione nel gruppo, stiamo andando in una direzione importante. Proprio per questo è necessario avere il focus e l'attenzione in tutti i particolari della gara". Infine un passaggio sul vero e proprio esodo giallorosso che si muoverà in direzione Mapei Stadium. "Sapere che saranno presenti oltre 4mila tifosi giallorossi è importante, ma chi va in campo siamo noi. Dobbiamo trascinare il popolo salentino a raggiungere un grande obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Personalmente, e anche nelle intenzioni dei ragazzi, esiste il desiderio di arrivarci quanto prima: e il sostegno dei tifosi sarà fondamentale anche per questo".

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