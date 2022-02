Milan, Massara: "Noi corretti con Donnarumma, giusto avvisarlo che avevamo preso Maignan"

MILAN

Il ds rossonero replica all'ex portiere milanista: "Un atto di cortesia dopo i suoi no alle nostre proposte"

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Gigio Donnarumma in merito al suo addio al Milan, nel pre-partita del match di Coppa Italia contro la Lazio il direttore sportivo del club rossonero Frederic Massara ha spiegato in esclusiva a Mediaset quanto successo lo scorso anno: “Stupiti dalle parole di Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte, noi lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa e ci è sembrato corretto prima di ufficializzare l’acquisto di un nuovo portiere informare lui direttamente. È stato semplicemente un gesto che pensavamo che fosse apprezzato. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera”.

Dopo la replica in punta di fioretto, il ds rossonero ha poi parlato dell'ultimo arrivato a Milanello, il giovane attaccante serbo Lazetic: "È un ragazzo giovane e dal forte potenziale e noi abbiamo molta fiducia in lui. Ma dobbiamo essere consapevoli che è un ragazzo che si deve adattare a un campionato diverso, quindi non dobbiamo alzare troppo le aspettative nei suoi confronti. Ha delle belle qualità e siamo convinti che potrà dare il suo contributo ma con calma. Si sta allenando ma d’altronde anche lui veniva da una sosta del suo campionato, quindi deve ritrovare la condizione migliore ma ci sarà tempo e spazio anche per lui".