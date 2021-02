Milan, Maldini: "Tomori? Riscatto alto, vedremo. Sui rinnovi nessuna novità"

MILAN

Il dirigente rossonero: "Ibra a Sanremo? Gestiremo la situazione, lui è un grande professionista"

Dal riscatto di Tomori ai rinnovi contrattuali più delicati passando per la questione Sanremo, con la presenza di Ibrahimovic al Festival della canzane italiana. Temi "pesanti" che Paolo Maldini ha affrontato con la consueta chiarezza di idee a pochi minuti dal fischio d'inizio del delicato match del suo Milan contro la Roma all'Olimpico: "Tomori ha caratteristiche particolari, di intensità, di velocità" ha dichiarato il dirigente rossonero. "Secondo noi era un possibile rinforzo per questo finale di stagione. C'è un diritto di riscatto col Chelsea, è molto alto, sarà una valutazione da qui a fine stagione se esercitarlo o meno".

Dal possibile riscatto, si diceva, ai rinnovi: quello di Donnarumma, di certo, ma anche di Calhanoglu e non ultimo quello di Ibra. E qui Maldini, da grandissimo difensore quale è stato, sa come allontanare il pericolo: "Con i tre in scadenza abbiamo colloqui settimanali ma non ci sono in questo momento grandi novità". E parlando di Ibrahimovic, ovviamente, anche il tema Sanremo: "So che è un grande professionista, l'anno scorso abbiamo tardato nel rinnovarlo, c'era una situazione particolare all'interno del club, e lui aveva già preso un impegno. Lui non ci ha detto che impegno, poi abbiamo scoperto che era Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire questa situazione, siamo un club serio e lui un professionista serio".