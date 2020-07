Milan, Maldini resta e si muove sul mercato

I giorni bui del possibile addio sono passati e ora Paolo Maldini è fermo al suo posto da "bravo capitano". Perché ora che in casa Milan le bufere sono finite Maldini ha deciso di dire sì a Gazidis e di rimanere, a pieni poteri e con piena autonomia, nel suo ruolo di direttore dell'area tecnica rossonera. Libero dunque di fare il mercato, di pensare al futuro dei rossoneri che, grazie a un post lockdown da favola, ora sembra sempre più roseo. Insomma, c'è da guardare con fiducia a quello che verrà. Accanto a lui rimane, come direttore sportivo, Frederic Massara. Lunedì c'è stato un incontro a casa Milan tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e appunto Maldini, direttore dell’area tecnica, per definire il tutto.