Milan, Maignan: "Non dobbiamo mollare. Ora subito testa al Girona"

Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Milan Tv a margine della partita persa contro la Juve: "Loro sono stati più precisi e hanno fatto gol. Poi noi non abbiamo avuto più occasione per fare gol". Testa dunque alla Champions e alla gara fondamentale contro il Girona: "Non dobbiamo mollare. Nel calcio capitano i momenti no. Dopo un pareggio e una sconfitta non possiamo abbassare la testa e mollare, ma dobbiamo lavorare. Ora abbiamo una partita importante in Champions, pensiamo subito a quella". Ancora sulla Juve: "Loro hanno vinto più duelli. Anche noi potevamo fare gol, loro l’hanno fatto prima e hanno avuto più fiducia per chiudere la partita. Certo che ero arrabbiato, quando non si vince non si può essere felici". Infine sul problema fisico accusato: "Ho sentito una piccola cosa all’adduttore, non era grave. Volevo tornare in campo e non lasciare i compagni. Ho finito la partita bene fisicamente".