Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, Maignan il portiere più incisivo della Serie A: lo dicono i numeri

16 Gen 2026 - 13:52
© Getty Images

© Getty Images

La statistica incorona Mike Maignan come il portiere più incisivo della Serie A. Come sottolineato da Opta, con 16 reti subite in venti giornate di campionato a fronte di 23.7 expected goal, il portiere del Milan ha evitato 7.7 reti che, in condizioni normali, sarebbero finite in porta. È un margine enorme, che racconta parate decisive, riflessi fuori scala e una capacità costante di cambiare il destino delle partite. Gli 'expected goals on target conceded' sono un dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol in base alla qualità dei tiri in porta ricevuti, alla posizione del tiro, alla potenza, all’angolo e a dove il tiro è diretto all’interno dello specchio della porta.

Ultimi video

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

01:46
DICH GROSSO PRE NAPOLI DICH

Grosso: "Col Napoli sarà un esame, dentro la difficoltà ci si forgia"

01:44
Pio il gladiatore

Pio, il gladiatore dell'Inter

01:42
Scudetto alla milanese?

Sarà uno scudetto alla milanese?

03:00
Como-Milan 1-3: gli highlights

Como-Milan 1-3: gli highlights

02:01
Verona-Bologna 1-3: gli highlights

Verona-Bologna 1-3: gli highlights

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

03:01
Napoli-Parma 0-0: gli highlights

Napoli-Parma 0-0: gli highlights

03:01
Inter-Lecce 1-0: gli highlights

Inter-Lecce 1-0: gli highlights

02:43
rabat

Coppa d'Africa 2026: ecco lo stadio della finale

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

01:20
MCH AUGSBURG-UNION BERLINO 1-1 MCH

Tra Augsburg e Union Berlino vince l'equilibrio: 1-1

03:26
DICH RABIOT POST VITTORIA 15/1 DICH

Rabiot: "Un Milan pazzo. C'è talento in Francia, ma hanno fatto bene tutti"

02:57
DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Caos step on foot

Caos step on foot

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Milan, Maignan il portiere più incisivo della Serie A: lo dicono i numeri
13:31
Taylor: "Lazio miglior club d'Europa, mio idolo Lewandowski"
13:26
Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli
12:07
Lazio, Ratkov si presenta: "Sono pronto, spero di rimanere qui a lungo"
11:57
Giudice sportivo, una giornata di squalifica a Veiga e Nunez