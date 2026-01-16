Milan, Maignan il portiere più incisivo della Serie A: lo dicono i numeri

La statistica incorona Mike Maignan come il portiere più incisivo della Serie A. Come sottolineato da Opta, con 16 reti subite in venti giornate di campionato a fronte di 23.7 expected goal, il portiere del Milan ha evitato 7.7 reti che, in condizioni normali, sarebbero finite in porta. È un margine enorme, che racconta parate decisive, riflessi fuori scala e una capacità costante di cambiare il destino delle partite. Gli 'expected goals on target conceded' sono un dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol in base alla qualità dei tiri in porta ricevuti, alla posizione del tiro, alla potenza, all’angolo e a dove il tiro è diretto all’interno dello specchio della porta.