Milan, Maignan è tornato con un giorno di "anticipo": il capitano a Milanello per allenarsi

  

15 Ago 2026 - 14:05
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Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia © italyphotopress

Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia © italyphotopress

Dopo le roventi polemiche degli ultimi giorni, Mike Maignan è tornato a Milano venerdì sera e quest'oggi, con un giorno di anticipo rispetto a quanto deciso con la società e l'allenatore, il capitano sarà presente a Milanello per preparare la prima sfida di campionato di domenica sera contro il Torino. Soltanto ieri l portiere francese aveva rotto il silenzio social condividendo con i suoi oltre 2 milioni di follower qualche scatto dall'esotica località in cui si trovava in vacanza grazie al supplemento di ferie concesso da Amorim...

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