Milan, il club premia Pioli per le 100 panchine in rossonero

IL TRAGUARDO

Il tecnico festeggiato da Paolo Maldini e da tutta la squadra: "Spero di collezionarne almeno altrettante"

Il Milan festeggia Stefano Pioli, che contro il Bologna ha raggiunto il traguardo delle 100 panchine in rossonero. Il tecnico è stato premiato con una medaglia celebrativa dal direttore tecnico Paolo Maldini davanti a tutta la squadra, che ha poi voluto ringraziare: "È merito di tutti voi. Non so se qualcuno la prenderà come una minaccia, ma conto di farne almeno altrettante", ha scherzato l'allenatore parmigiano.

"Sono passati due anni da quel Milan-Lecce del 20 ottobre - ha detto invece Maldini -. Complimenti mister, sono le prime 100 di un numero che è difficile dire quale potrà diventare. Siamo davvero contenti di questo traguardo così importante".

Per Pioli si tratta dell'incarico più lungo in carriera: si era infatti fermato a 97 panchine con il Bologna, tra il 2011 e il 2014, e a 91 con la Lazio, tra il 2014 e il 2016. Subentrato a Giampaolo nell'ottobre 2019, ha guidato la squadra per 78 volte in campionato (48 vittorie, 17 pareggi, 13 sconfitte), per 6 volte in Coppa Italia (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) e per 16 nelle Coppe europee (6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte). A fine stagione potrebbe entrare nella top 10 degli allenatori con più presenze in panchina della storia del club.