Milan, Gila: "Ho attraversato un periodo durissimo, ho chiesto aiuto a uno psicologo"

"Sono cambiato moltissimo. All'inizio della mia carriera qui in Italia ho attraversato un periodo durissimo e ho toccato il fondo, ma grazie a un aiuto esterno, a un sostegno psicologico, sono riuscito a superarlo. Ecco perché parlo di prima: prima ero davvero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare; se sbagliavo mi giudicavo in modo molto negativo, non accettavo la possibilità di sbagliare o di commettere errori": Mario Gila, difensore del Milan, parla apertamente a Chamber, il format del club dedicato al benessere mentale. "Adesso - racconta - gestisco l'errore molto meglio: sento che fa parte del mestiere, è qualcosa che ti aiuta a migliorare, qualcosa che ti aiuta a crescere. Quindi lo affronto con molta più serenità, riesco a elaborarlo molto meglio dentro di me. Credo che sia necessaria anche una certa dose di rigore, perché bisogna saper trovare anche una soluzione a quell'errore, sia nella vita professionale sia in quella privata, ma con molta più calma e più comprensione verso me stesso".