Brasile, Ancelotti è una furia contro l'arbitro: "Ha condizionato la partita, non è in grado"

Il ko a Singapore contro il Giappone ha mandato su tutte le furie Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile ha protestato ed è stato espulso in occasione del tris dei giapponesi: per i Verdeoro infatti, prima c'era un fallo su Joao Gomes. Dura l'analisi nel post-partita da parte del tecnico italiano: "Il risultato, ovviamente, è stato condizionato dall'arbitro, che non ha saputo dirigere il match - ha tuonato l'ex di Milan e Chelsea tra le altre -. Ma non è nemmeno colpa sua. Era una partita di livello, e io penso che non avesse l'esperienza per condurre questo tipo di partita. L'espulsione? Mi ha dato il cartellino rosso perché ha detto che non ero in grado di controllare la panchina, visto che i giocatori erano in campo".