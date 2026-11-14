Belgio, De Ketelaere: "Italia-Francia non mi ha sorpreso"

"Non mi ha sorpreso la vittoria dell'Italia contro la Francia. Dopo la nostra vittoria contro di loro, c'era chi diceva che era 'solo contro l'Italia'. Ma già allora avevo detto che è una buona squadra, con buoni giocatori". Charles De Ketelaere è il giocatore del Belgio che conosce meglio il calcio azzurro, e parla così alla vigilia dell'ultima partita del girone di Nations League: "Vengono da un Mondiale mancato, in questi casi la fiducia non è alle stelle, ma quelle vittorie contro la Turchia e quel pareggio contro la Francia avevano già dato loro una spinta - avverte il calciatore dell'Atalanta -. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Vincere e andare avanti. È questo il nostro obiettivo".