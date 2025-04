Milan, Gabbia: "Il valore della rosa non rispecchia la posizione in cui siamo"

"Abbiamo lavorato tanto in settimana e stasera abbiamo dato una bella risposta. Penso sia stato un bello spettacolo vedere il Milan stasera". Così il difensore del Milan Matteo Gabbia a Sky Sport dopo la bella vittoria di Udine. "Il valore della rosa non rispecchia la posizione in cui siamo, ma le colpe sono nostre e non di altri. Cerchiamo di fare il meglio possibile in questo finale di stagione. Sono contento per tutti i miei compagni. Maignan sta bene. Appena è finita la partita abbiamo chiesto ai dottori come sta e ci hanno tranquilizzato: è in ospedale per accertamenti, ma sta bene e siamo contenti. È un grande capitano e ci ha messo la faccia per noi".