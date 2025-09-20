Milan, Gabbia Allegri style: "In primavera vedremo dove siamo"

"Sono ovviamente felicissimo, è un sogno che stasera si è avverato. Grazie a Christian è ancora più bello perché il ricordo con una vittoria è migliore. Spero sia l'ultima perché voglio che tornino Mike e Rafa (Maignan e Leao, ndr), sono loro i nostri capitani e sono fondamentali". Così Matteo Gabbia, capitano di serata del Milan, dopo la vittoria di Udine: "Il mister ci dà le certezze tramite il lavoro durante la settimana, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile, seguendo lui e il suo staff. Ci tengo sempre a fare un applauso a loro davanti (gli attaccanti, ndr), ci agevolano la vita e ci rendono uniti e compatti. Dobbiamo continuare così per toglierci soddisfazioni". "È il pensiero di tutti nello spogliatoio - ha aggiunto - dobbiamo pensare partita per partita, allenamento per allenamento e poi in primavera, come dice il mister, vedremo dove siamo".