Milan, Fonseca: "Theo deve riconquistare il posto"

Paulo Fonseca ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l'Hellas Verona: "Non ho messo le due punte dall'inizio perché non ho a disposizione Morata, ma anche perché Camarda è l'unico altro attaccante e mi serve per eventuali cambi". In panchina Hernandez: "Theo è qui con noi e a disposizione, Jimenez ha fatto bene col Genoa e quindi Hernandez deve riconquistare il posto". Terracciano in mezzo al campo: "Si allena spesso come centrocampista ed è un giocatore molto intelligente che capisce bene il ruolo. Non avevo altre opzioni, con Zeroli che si è allenato solo due giorni".