"Ho parlato con lui prima della partita contro il Genoa. Per me la situazione di Theo Hernandez è facile da spiegare, ha giocato tanto anche in Nazionale e non è nelle migliori condizioni fisiche. Ha bisogno di ricaricare le batterie, per noi è un giocatore importantissimo e non è stata una punizione l'esclusione. Voglio farlo tornare nelle migliori condizioni perché per me è il miglior terzino al mondo". Così Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan.