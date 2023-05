Milan, maxi turnover con la Cremonese: sei cambi, fuori Leao

VERSO MILAN-CREMONESE

Il tecnico rossonero pensa al doppio impegno settimanale e alla Champions: chance per De Ketelaere alle spalle di Origi

Stefano Pioli sa che il doppio impegno di campionato, tra Cremonese domani e Lazio sabato, è troppo importante per il Milan per rischiare altri passi falsi ma il tutto va bilanciato con il giusto dosaggio di energie a un mese dalla fine della stagione: ecco perché contro i grigiorossi ci saranno molti cambi rispetto alla gara con la Roma. Turnover massiccio dunque, seppur non come a Bologna quando ne cambiò addirittura dieci. A partire da Leao, ad esempio, fondamentale per la manovra offensiva, ma che partirà dalla panchina così come Giroud. Dall'inizio invece ci saranno Bennacer in mezzo al campo con Theo Hernandez a sinistra.

Quali saranno dunque le novità? Innanzitutto dovrebbe trovare di nuovo spazio Charles De Ketelaere, molto criticato dopo Roma, ma in cerca di altri minuti per provare a ingranare almeno per le partite che mancano. Davanti al belga ci sarà uno tra Rebic e Origi, con il secondo favorito e Giroud, quindi, inizialmente in panchina. In difesa potrebbe partire dall'inizio Calabria a destra - anche se il ballottaggio con Florenzi è ancora aperto -, mentre sembra certo l'impiego, al centro, di Kalulu e Thiaw, con soprattutto il primo che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per poter essere al meglio in questo decisivo finale di stagione.

Sperando di poter trovare i tre punti senza troppi affanni, Pioli darà poi qualche minuto a Vranckx per fare riposare i vari Tonali e Krunic ma spazio anche per Saelemaekers, che farà quasi certamente la solita staffetta con Messias. Dopo di che l'attenzione si sposterà sulla Lazio, contro cui sarà meno facile alternare i giocatori, ma forse ancora più necessario con l'euroderby a quel punto alle porte. Un passo per volta però, perché la corsa per il quarto posto è durissima e il Milan non può davvero permettersi di sbagliarla.

