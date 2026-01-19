Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, che Jovic! Nella serata del primo gol del nuovo 9 rossonero, il suo predecessore ne fa 4 nel derby di Atene

19 Gen 2026 - 16:31
© X

© X

Mentre a San Siro va in scena Milan-Lecce, match deciso dal nuovo numero 9 rossonero Fullkrug, ad Atene si gioca il derby tra AEK e Panathinaikos. Ed è proprio il predecessore del tedesco a lasciare il segno. Il grande protagonista della stracittadina, infatti, è stato Luka Jovic: l'ex attaccante rossonero ha segnato ben quattro gol contro la squadra di un altro ex Milan, Davide Calabria. L'AEK Atene si è imposto con un netto 4-0, risultato che gli ha permesso di tenere il passo del Paok capolista e staccare di ben 16 punti i rivali del Panathinaikos. 

Il serbo sembra essere rinato in Grecia: 10 gol nelle ultime 6 partite di campionato, per un totale di 15 centri in 27 presenze con la maglia dell'AEK Atene. In più, il Panathinaikos si candida fortemente (a suo malgrado) come vittima preferita di Jovic: già all'andata l'ex Milan aveva messo a segno una tripletta nel derby vinto poi 3-2

luka jovic
aek atene
milan

Ultimi video

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

01:46
SRV RULLO INTER AKANJI, L'UOMO DELLA SVOLTA - PRE ARSENAL 19/1 (MUSICATO) SRV

Si scrive Akanji, si legge "insostituibile": Inter, ecco i segreti dell'uomo della svolta

02:12
SRV RULLO INTER VIGILIA ARSENAL CON CHIVU 19/01 SRV

Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu

01:27
SRV RULLO FOCUS MALEN OK EDL EDL

Roma, è già "Malen-Mania"! Lui e Robinio Vaz fanno di nuovo sognare la città

01:47
13 SRV SUPER FULLKRUG SRVok

Il Milan si gode super Füllkrug: e i tifosi ripensano a Bierhoff…

00:29
MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

01:50
SRV RULLO JUVENTUS, LA SETTIMANA DELLA VERITA' 19/01 (MUSICATO) SRV EDL OK

Juventus, la verità in una settimana

01:44
DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

02:03
DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

01:36
DICH CHIVU 3 SU LAUTARO ALLA TOTTI PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Lautaro alla Totti? Si diverte"

01:29
DICH AKANJI 1 SU ARSENAL E BAYERN PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "L'Arsenal non è la squadra migliore d'Europa"

01:51
DICH AKANJI 2 SU CHIVU / FUTURO / RUOLO PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "Resto all'Inter? Ho detto no a…"

01:22
Nicola sfida il Verona

Nicola sfida il Verona

01:35
Spalletti dopo Cagliari

Spalletti dopo Cagliari

01:19
Napoli, Lobotka decisivo

Napoli, Lobotka decisivo

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna
18:06
Marocco, Brahim Diaz: "Ho il cuore spezzato: chiedo scusa, proverò a farmi perdonare"
17:50
Copenaghen, Neestrup: "Napoli con tante assenze? Fa parte del gioco"
17:19
Champions, clima teso nel Real. Arbeloa denuncia: "Campagna contro di noi"
17:07
Kings World Cup Nations, il Brasile è campione del mondo