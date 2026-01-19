Milan, che Jovic! Nella serata del primo gol del nuovo 9 rossonero, il suo predecessore ne fa 4 nel derby di Atene

Mentre a San Siro va in scena Milan-Lecce, match deciso dal nuovo numero 9 rossonero Fullkrug, ad Atene si gioca il derby tra AEK e Panathinaikos. Ed è proprio il predecessore del tedesco a lasciare il segno. Il grande protagonista della stracittadina, infatti, è stato Luka Jovic: l'ex attaccante rossonero ha segnato ben quattro gol contro la squadra di un altro ex Milan, Davide Calabria. L'AEK Atene si è imposto con un netto 4-0, risultato che gli ha permesso di tenere il passo del Paok capolista e staccare di ben 16 punti i rivali del Panathinaikos.