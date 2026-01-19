Milan, che Jovic! Nella serata del primo gol del nuovo 9 rossonero, il suo predecessore ne fa 4 nel derby di Atene

© X
Mentre a San Siro va in scena Milan-Lecce, match deciso dal nuovo numero 9 rossonero Fullkrug, ad Atene si gioca il derby tra AEK e Panathinaikos. Ed è proprio il predecessore del tedesco a lasciare il segno. Il grande protagonista della stracittadina, infatti, è stato Luka Jovic: l'ex attaccante rossonero ha segnato ben quattro gol contro la squadra di un altro ex Milan, Davide Calabria. L'AEK Atene si è imposto con un netto 4-0, risultato che gli ha permesso di tenere il passo del Paok capolista e staccare di ben 16 punti i rivali del Panathinaikos.
Il serbo sembra essere rinato in Grecia: 10 gol nelle ultime 6 partite di campionato, per un totale di 15 centri in 27 presenze con la maglia dell'AEK Atene. In più, il Panathinaikos si candida fortemente (a suo malgrado) come vittima preferita di Jovic: già all'andata l'ex Milan aveva messo a segno una tripletta nel derby vinto poi 3-2.