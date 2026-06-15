Cardinale e Ibra a un evento UFC a Washington: i tifosi del Milan spazientiti

Mentre il Milan vive una fase di stallo, privo ancora di allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico (anche se una svolta è attesa a breve), Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto di presenziare all’evento UFC Freedom 250 ospitato nei giardini della Casa Bianca.
La loro apparizione fianco a fianco, in un contesto lontano dalle vicende di mercato, ha inevitabilmente alimentato il dibattito tra i tifosi milanisti: l'immagine pubblica dei due, avvistati a bordo ring in occasione del successo di Ciryl Gane su Alex Pereira, arriva infatti mentre tutti si attendono novità a livello societario.
La presenza fianco a fianco sembra comunque voler mettere a tacere le recenti indiscrezioni su forti tensioni tra i due, blindando il rapporto istituzionale tra la proprietà e lo svedese, che in questo periodo sta anche facendo il commentatore sportivo per i Mondiali 2026.