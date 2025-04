La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si giocherà il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, ma le due squadre si affronteranno solo qualzche giorno prima (data ancora da definire) in campionato, nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. Tra l'altro, il Milan giocherà a Roma mercoledì, per poi tornarci per sfidare la Roma di Claudio Ranieri nella penultima giornata di Serie A nel weekend successivo.