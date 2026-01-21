Logo SportMediaset

Calcio

Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri

21 Gen 2026 - 11:30

Gerry Cardinale è atterrato questa mattina a Milano, arrivando da Londra per una visita volta a ribadire la vicinanza della proprietà alla squadra in una fase cruciale di crescita. Il numero uno di RedBird si è recato prima a Milanello e successivamente farà tappa a Casa Milan. Un segnale forte di impegno a lungo termine: in agenda ci sono incontri operativi con tutto lo stato maggiore rossonero, composto dall'ad Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri.

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

11:35
Galliani: "Addio a Commisso, uomo di grande generosità e umanità"
11:34
Champions: 6-1 non basta a Real, Bellingham si 'vendica' dei fischi dei tifosi
11:30
Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri
10:43
Senegal, premi da sogno per la Coppa d'Africa: soldi e terreni dal presidente
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal