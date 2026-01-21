Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri

Gerry Cardinale è atterrato questa mattina a Milano, arrivando da Londra per una visita volta a ribadire la vicinanza della proprietà alla squadra in una fase cruciale di crescita. Il numero uno di RedBird si è recato prima a Milanello e successivamente farà tappa a Casa Milan. Un segnale forte di impegno a lungo termine: in agenda ci sono incontri operativi con tutto lo stato maggiore rossonero, composto dall'ad Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri.