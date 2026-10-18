Milan-Atalanta, rossoneri a due facce: primo tempo migliore della stagione, poi il blackout

Si è detto e scritto molte volte che Ruben Amorim non ha ancora trovato il Milan che vorrebbe. Però a questo punto bisognerebbe riflettere su quale esattamente sia questo Milan ideale. In quattro giorni ha schierato due squadre con volti completamente diversi. A Salisburgo c’era una difesa a quattro con le fasce ben presidiate da una parte e dall’altra grazie a Gila e Bartesaghi. È andata bene, anzi benissimo. Contro l’Atalanta, tutto diverso. È tornata la difesa a tre, con le due fasce affidate a giocatori molto offensivi come Chukwueze e Moreira. È andata bene anche in questo caso, almeno per un’ora. Quindi Amorim ha sfatato in pochi giorni la sua fama di allenatore “integralista”, ha modellato la squadra in base al tipo di partita che voleva fare, ha utilizzato Modric al fianco di Musah contro l’Atalanta e invece ha utilizzato giocatori da corsa in Austria. Ha portato a casa sei punti in quattro giorni con sette gol segnati e questo dal punto di vista pratico conta più di tutto il resto.