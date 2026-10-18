Como, Fabregas: "Fallo su Gonçalves? C'era anche su Valle prima del 2-1. Liberali un gran colpo"

18 Ott 2026 - 18:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Cesc Fabregas "risponde" alle parole polemiche di Paolo Vanoli sugli episodi arbitrali di Fiorentina-Como, con particolare attenzione al fallo di Kempf su Pedro Gonçalves prima del raddoppio degli ospiti con Liberali: "Errore sul gol di Liberali? Magari c'era anche fallo su Valle in occasione del gol del 2-1 di Pongracic". Poi, sulla spiegazione data dagli arbitri per il mancato intervento del Var: "Mi è piaciuta la loro spiegazione. Vogliono un calcio più dinamico, meno falli e con più potere agli arbitri. Sicuramente ci saranno degli errori".

L'allenatore spagnolo è comunque più che soddisfatto: "Abbiamo sofferto meno la profondità rispetto alla sfida con il Frosinone, la nostra è stata una partita completa. Quando giochi come facciamo noi ci sono dei rischi e non ci sono partite perfette: anche Spagna, Barcellona, Psg e Bayern subiscono le avversarie e concedono".

Sul problema di Chalobah: "Penso si sia fermato in tempo, ma la stessa cosa disse Diao, quindi vediamo domani". Complimenti anche a Liberali: "Abbiamo veramente preso un grandissimo calciatore. Mi piace tanto, sta migliorando. Non può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti, ma sa fare la differenza".

Infine, ragionamento complessivo sulla crescita del Como: "Veniamo dalla Serie B e ora giochiamo ogni tre giorni. C'è un adattamento per tutti, anche per me. Non abbiamo mai gestito tutto questo e serve tempo. Abbiamo preparato questa gara ieri in 30 minuti contro una Fiorentina che lavorava da una settimana per ammazzarci".

como
cesc fabregas
mattia liberali

Ultimi video

01:33
Morte Maradona, la famiglia si divide

Morte Maradona, la famiglia si divide

02:14
DICH GILARDINO PRE PAR-TO 18/10 DICH

Gilardino: "Settimana positiva, dovremo essere bravi a sacrificarci"

05:39
ERROR DICH BOVE EDL

Bove: "Ho fatto pace con il mio cuore, è stato un percorso interiore molto lungo"

02:17
DICH JURIC PER MON-CA 18/10 DICH

Monza, Juric: "Ho grande fiducia in questi giovani"

01:56
DICH WIAFE POST ROMA DICH

Genoa, Wiafe: "Questa gara ci aiuterà a crescere"

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

03:04
DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

01:38
TRAILER FILM BOVE SRV

"In un battito": il trailer del docufilm di Bove

02:20
DICH POBEGA POST INTER DICH

Pobega: "Calati in intensità e qualità. Rammarico per il mancato 2-0"

03:23
DICH CARLOS AUGUSTO POST BOLOGNA DICH

Carlos Augusto: "Ironie sulla Champions non ci interessano"

01:14
DICH SPALLETTI SU NERVOSISMO 17/10 DICH

Spalletti: "Io nervoso? Non lo sono stato abbastanza"

01:05
DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

01:20
DICH GATTUSO 17/10 DICH

Gattuso: "Voglio vedere una squadra che va là e se la gioca"

01:32
Juventus, domani sera sfida alla Lazio: chi giocherà in attacco?

Juventus, domani sera sfida alla Lazio: chi giocherà in attacco?

01:19
L'Inter cerca riscatto dopo la Champions: chi giocherà a Bologna?

L'Inter cerca riscatto dopo la Champions: chi giocherà a Bologna?

01:33
Morte Maradona, la famiglia si divide

Morte Maradona, la famiglia si divide

I più visti di Calcio

18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

DICH ALLEGRI SU DE BRUYNE DICH

Allegri e la lite con De Bruyne: "Solo incomprensione, lui parlava inglese e io italiano"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

DICH CHIVU SU LAUTARO DICH

Chivu: "Infortunio Lautaro? Lo rivedremo dopo la sosta"

Grosso guaio Inter

Grosso guaio Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:15
Milan, Rabiot duro: "Sono arrabbiato: non so se meritiamo questa vittoria"
18:28
Como, Fabregas: "Fallo su Gonçalves? C'era anche su Valle prima del 2-1. Liberali un gran colpo"
18:04
Fiorentina, Vanoli polemico: "Il fallo sul loro gol l'hanno visto tutti, il Var serve a questo"
17:45
Como, Liberali: "Sicuro al 100% della scelta presa, per questo ho abbracciato Fabregas"
16:31
Udinese, Davis: "Sconfitta imbarazzante, ora fondamentale rimanere uniti"