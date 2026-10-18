Como, Fabregas: "Fallo su Gonçalves? C'era anche su Valle prima del 2-1. Liberali un gran colpo"

L'allenatore spagnolo è comunque più che soddisfatto: "Abbiamo sofferto meno la profondità rispetto alla sfida con il Frosinone, la nostra è stata una partita completa. Quando giochi come facciamo noi ci sono dei rischi e non ci sono partite perfette: anche Spagna, Barcellona, Psg e Bayern subiscono le avversarie e concedono".