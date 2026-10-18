Como, Fabregas: "Fallo su Gonçalves? C'era anche su Valle prima del 2-1. Liberali un gran colpo"

Cesc Fabregas "risponde" alle parole polemiche di Paolo Vanoli sugli episodi arbitrali di Fiorentina-Como, con particolare attenzione al fallo di Kempf su Pedro Gonçalves prima del raddoppio degli ospiti con Liberali: "Errore sul gol di Liberali? Magari c'era anche fallo su Valle in occasione del gol del 2-1 di Pongracic". Poi, sulla spiegazione data dagli arbitri per il mancato intervento del Var: "Mi è piaciuta la loro spiegazione. Vogliono un calcio più dinamico, meno falli e con più potere agli arbitri. Sicuramente ci saranno degli errori".
L'allenatore spagnolo è comunque più che soddisfatto: "Abbiamo sofferto meno la profondità rispetto alla sfida con il Frosinone, la nostra è stata una partita completa. Quando giochi come facciamo noi ci sono dei rischi e non ci sono partite perfette: anche Spagna, Barcellona, Psg e Bayern subiscono le avversarie e concedono".
Sul problema di Chalobah: "Penso si sia fermato in tempo, ma la stessa cosa disse Diao, quindi vediamo domani". Complimenti anche a Liberali: "Abbiamo veramente preso un grandissimo calciatore. Mi piace tanto, sta migliorando. Non può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti, ma sa fare la differenza".
Infine, ragionamento complessivo sulla crescita del Como: "Veniamo dalla Serie B e ora giochiamo ogni tre giorni. C'è un adattamento per tutti, anche per me. Non abbiamo mai gestito tutto questo e serve tempo. Abbiamo preparato questa gara ieri in 30 minuti contro una Fiorentina che lavorava da una settimana per ammazzarci".