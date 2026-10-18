Fiorentina, Vanoli polemico: "Il fallo sul loro gol l'hanno visto tutti, il Var serve a questo"

Una partita decisa girata su un paio di epsiodi che lasciano dubbi. Paolo Vanoli si è presentato ai microfoni dopo il ko della sua Fiorentina contro il Como. Il tecnico Viola esce cdal Franchi con l'amaro in bocca: "Mi rimane una grande prova contro una grande squadra, ci siamo messi al loro livello e fino al primo gol abbiamo avuto 4 palle gol. Su quell’episodio lì l’hanno visto tutti, sull’azione prima a Pedro non aveva fischiato fallo e qui si, il Var serve anche a questo. Bravi a tentarla di riaprirlo, sul 2-2 il software non funzionava. Ma da allenatore sono arrabbiato, buttiamo via delle prestazioni con gol presi a squadra schierata. L’unica cosa che ci porta fuori è continuare a giocare così e migliorare, abbiamo dimostrato che possiamo avere la qualità.”
Poi Vanoli parla degli errori che portano a gol subiti troppo facilmente: "La chiave di questa squadra è questa. Non riusciamo a reagire e capire anche nei momenti positivi come dobbiamo comportarci. Era successo anche col Napoli dopo il gol preso, lo stesso con il Genoa non riuscendo a fermare i primi 20-25 minuti. Oggi ci ha disturbato il primo episodio. Da quando sono qua sto cercando di far capire cosa ci porta fuori dalla partita. Però oltre a quello un po' più di cattiveria ci vuole. Anche il gol di Nico Paz di testa... Eravamo messi bene. Bisogna diventare più furbi ma bisogna restare vicini a questa squadra che vuole lottare fino alla fine. Pedro Goncalves sta mettendo minuti nelle gambe".