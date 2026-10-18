Fiorentina, Vanoli polemico: "Il fallo sul loro gol l'hanno visto tutti, il Var serve a questo"

Una partita decisa girata su un paio di epsiodi che lasciano dubbi. Paolo Vanoli si è presentato ai microfoni dopo il ko della sua Fiorentina contro il Como. Il tecnico Viola esce cdal Franchi con l'amaro in bocca: "Mi rimane una grande prova contro una grande squadra, ci siamo messi al loro livello e fino al primo gol abbiamo avuto 4 palle gol. Su quell’episodio lì l’hanno visto tutti, sull’azione prima a Pedro non aveva fischiato fallo e qui si, il Var serve anche a questo. Bravi a tentarla di riaprirlo, sul 2-2 il software non funzionava. Ma da allenatore sono arrabbiato, buttiamo via delle prestazioni con gol presi a squadra schierata. L’unica cosa che ci porta fuori è continuare a giocare così e migliorare, abbiamo dimostrato che possiamo avere la qualità.”