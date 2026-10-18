Premier League: tre calciatori non si inginocchiano contro il razzismo, è polemica

Lucy Bronze si era chiesta se il messaggio conservasse la forza iniziale, mentre Alex Greenwood aveva riconosciuto il rischio che avesse perso efficacia. Secondo il Telegraph, l'iniziativa sarebbe ormai diventata una manifestazione simbolica, incapace di suscitare una reale riflessione, e il gesto importato dagli Stati Uniti, ha perso parte del contesto originario: nel 2016 il quarterback Colin Kaepernick si era inginocchiato durante l'inno nazionale americano per protestare contro le violenze della polizia. La lotta alle discriminazioni, conclude il commento, richiede strumenti più incisivi e duraturi, a partire dall'educazione. La Premier League ha esteso i materiali didattici contro il razzismo a oltre 19.000 scuole primarie in Inghilterra e Galles. Resta aperta la domanda sull'utilità di un rituale che, secondo i suoi critici, rischia di ridursi a una semplice formalità.