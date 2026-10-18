Sarri: "Quando trovo Chiffi finisce così... Qualcuno può permettersi i 'vaffa' all'arbitro"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato alla fine della gara persa a San Siro contro il Milan e non ha rinunciato a qualche frecciata: "Abbiamo pressato con scarsa intensità nel primo tempo, andando in difficoltà. La prima palla pericolosa però è stata nostra, poi ci sono stati anche degli episodi contrari. Sul cross di Rowe mi sembra l'abbia toccata di mano De Winter. Poi ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare affanculo gli arbitri. L'ho detto all'arbitro e lui mi ha risposto che l'ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso. Lasciamo perdere. La conduzione a noi non è piaciuta, ogni volta che ho incontrato Chiffi è andata così. Dispiace non aver raccolto punti, nel finale l'inerzia è dalla parte nostra. Si poteva pensare a qualcosa in più del pareggio ma se la squadra è capace di esprimersi come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza. Tutti gli ingressi sono stati molto reattivi e positivi. Alcuni sono entrati quando avevamo ripreso la partita in mano ma ci hanno dato sicuramente molto".