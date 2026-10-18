Milan-Atalanta, le pagelle rossonere: Musah scudiero di Modric, Gila fa quasi tutto bene

Gila 6,5 - La solita belva pronta a sbranare l'avversario diretto, che in questo caso è Rowe; veloce e tecnico, ma contro l'ex laziale non c'è da fare i fenomeni. E quando va all'assalto dell'area avversaria, si fa sentire come in occasione del 3-0 segnato di testa su corner. Doppio lavoro di difensore e attaccante, ma fatto bene almeno fino a dieci minuti dalla fine, quando arriva in ritardo sul tiro che porta al 3-2 di Krstovic.