Milan, Allegri: "Maignan sarà il capitano, contento che sia rimasto al Milan"

"Sono molto contento che Maignan abbia deciso di rimanere, è il capitano della squadra, uno dei migliori portieri d'Europa. Leao è un giocatore straordinario e farà una grande stagione". Così Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan. "Leao sta andando verso l'età della maturazione, sta diventando più responsabile e ci sono tutti i presupposti per fare bene", ha aggiunto. "Modric arriverà in agosto dopo il Mondiale per club, è un grande giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Ci sono poi Ricci, Loftus-Cheek e Fofana. Penso che giocheremo con i tre centrocampisti, ma a seconda delle caratteristiche dei giocatori proverò di farli rendere al massimo".