Milan, Allegri: "Il Como è sbarazzino, grande lavoro di Fabregas"

"Non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan. Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Sta facendo un grande lavoro nonostante alleni da 2-3 anni": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Como. Fabregas ha cambiato la grandezza del campo per cambiare gli equilibri sul pressing ma Allegri non ci pensa. "Non cambia assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, più spazio c'è e più è facile giocare. Affronteremo una squadra che è difficile giocarci contro: è la prima per possesso palla, è la miglior difesa. Affrontiamo una squadra che non ha la responsabilità di dover vincere, gli dà dei vantaggi: può giocare tutte le partite con quella mentalità che gli ha impresso Fabregas".