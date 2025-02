"Sono contento per la vittoria, l'abbiamo meritata ma adesso dobbiamo recuperare riposare e pronti per la prossima partita. Il mio abbraccio con Gimenez a fine partita? Sappiamo che lui è un bravo ragazzo". Così su Canale 5 l'attaccante inglese del Milan, Tommy Abraham, autore di una doppietta nei quarti di Coppa Italia contro la Roma. "I fischi dei tifosi della mia ex squadra? È il calcio", ha concluso.