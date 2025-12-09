Milan, 31 punti come lo scudetto 2022. E la statistica "garantisce" la Champions

Per il Milan un avvio così non si vedeva dall'anno del tricolore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i 31 punti conquistati dal Milan nelle prime 14 giornate eguagliano il passo della stagione 2021-22 (quella dell'ultimo scudetto). C'è un dato storico che fa sorridere Massimiliano Allegri in ottica Champions: nell'era dei tre punti, ogni volta che il Diavolo ha superato quota 30 a questo punto del torneo, ha sempre chiuso il campionato almeno sul podio. I numeri, insomma, sono tutti dalla parte dei rossoneri.