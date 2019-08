Sono 24 i giocatori convocati da Marco Giampaolo per l'amichevole che il Milan disputerà domani per la prima volta della sua storia in Kosovo, sul campo del Feronikeli. Assenti Reina e il nuovo acquisto Duarte, ecco di seguito la lista completa. Portieri; Donnarumma G., Donnarumma A., Soncin. Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić. Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calhanoğlu, Krunić, Paquetá, Maldini. Attaccanti: André Silva, Castillejo, Leão, Piątek, Suso.