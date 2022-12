Mihajlovic, la figlia Virginia: "Il mio papà super eroe, ho il cuore spezzato"

IL MESSAGGIO

"Fa troppo male", scrive su Instagram. La sorella Viktorija sceglie una poesia di Montale

© instagram "Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male". È il messaggio di dolore di Virginia Mihajlovic per la morte del papà in un messaggio su Instagram. "È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco". La sorella Viktorija ha scelto i versi di una celebre poesia di Eugenio Montale: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino".

Vedi anche Calcio Addio Sinisa, un campione e un lottatore che non si è arreso mai

"Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio di averti avuto con me per questi anni, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più - continua il post di Virginia - Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti".