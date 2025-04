Messi: "Mondiali 2026? Mentirei se dicessi che non ci sto pensando"

"Poter dire di aver raggiunto tutto nel calcio è davvero prezioso. Come dico sempre ho avuto la fortuna di vincere tutto a livello di club e internazionale con il Barcellona, e di riuscirci anche con la nazionale. È qualcosa che credo apprezzerò di più col tempo. Ecco perché dico sempre di essergli molto grato, per tutto ciò che mi ha dato. Sì, Dio mi ha dato tutto questo". Così Lionel Messi nel corso di una intervista al canale Youtube di 'Simplemente Fútbol'. Messi ha ammesso che il suo sogno dopo aver vinto la Coppa del Mondo era di tornare al Barcellona, ma il suo ritorno non si è mai concretizzato: "Dopo la Coppa del Mondo, non mi vedevo giocare per nessun'altra squadra europea se non per il Barcellona. Il mio obiettivo era tornare. Tornare a casa mia, dove tutto è iniziato. Ma purtroppo non è stato possibile". Per questo motivo ha deciso di non continuare a giocare al Psg e di intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti. "La decisione di venire qui è stata puramente una decisione di famiglia. Siamo venuti negli Stati Uniti, a Miami, per vivere questa nuova esperienza", ha confessato. Messi, che compirà 38 anni a giugno, ha ancora la stessa fame del suo primo giorno: "Non ho dubbi che continuerò a competere. Questa natura non mi abbandonerà mai, perché fa parte di me. È così che sono cresciuto. Amo vincere e competere". L'argentino, che ha un contratto fino alla fine del 2025, ha concluso riconoscendo che il suo prossimo passo sarà strettamente legato ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti e in Canada: "Quest'anno sarà importante per la mia decisione riguardo ai Mondiali. Mentirei se dicessi che non ci sto pensando".