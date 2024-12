Mertens per due giorni a Napoli, "in bocca al lupo" a squadra

Ritorno a Napoli per due giorni per Dries Mertens, ex attaccante del Napoli oggi al Galatasaray. Mertens è infatti tornato in città per partecipare alla festa di compleanno di un tassista, sua persona di fiducia per gli spostamenti nei nove anni a Napoli, come svela Calcionapoli24.it. Mertens ha partecipato alla festa insieme anche a due calciatori del Napoli, Rafa Marin e Simeone, diventati come Mertens amici del tassista. Mertens stamattina si è recato anche a Castel Volturno, scattando una foto e salutando il tecnico Conte e alcuni giocatori, facendo i migliori auguri alla squadra di quest'anno. Mertens è stato in maglia azzurra dal 2013 al 2022 e ha segnato 148 gol, diventando il bomber con più reti nella storia del club azzurro. Il belga è rimasto molto legato a Napoli dove ha infatti conservato la casa a Posillipo che dà sul mare.