Roma, Pallotta sul caso De Rossi: "Se vogliono gettare merda bene, ma io non torno indietro"

20/05/2019

Praticamente sfumata ormai la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, a Roma sponda giallorossa a tenere banco è ancora e sempre più il controverso addio a Daniele De Rossi, che domenica contro il Parma giocherà la sua ultima gara all'Olimpico con la maglia della Roma. I tifosi sono anche scesi in piazza per protestare contro la decisione della società, il presidente Pallotta è finito nel mirino e secondo quanto riporta il Messaggero mal digerirsce le critiche e gli insulti che gli sono arrivati: "Se vogliono gettare merda su di me bene, ma io non torno indietro" avrebbe detto.