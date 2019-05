Roma, protesta mondiale: striscioni contro Pallotta dall'Eur a New York

17/05/2019

Non accenna a placarsi il malcontento dei tifosi giallorossi per la scelta della Roma di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi. Nella notte nuovi striscioni sono comparsi sui muri della città contro Pallotta e la dirigenza, da Baldini a Baldissoni fino a Fienga e Monchi definiti i "boia" del presidente. Su un altro, invece, si invoca un "No al nuovo stadio!". Nel pomeriggio all'Eur circa 500 tifosi si sono ritrovati di fronte alla nuova sede del club al grido di "Le leggende non si toccano".