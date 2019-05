Milan, anche Bakayoko ai saluti: "La delusione Champions non cancella tutto"

28/05/2019

Neanche il tempo di digerire la delusione per la mancata qualificazione in Champions League e in casa Milan è già scattata la rivoluzione. Dopo il colloquio con Gazidis Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare la panchina , anche Leonardo va verso le dimissioni da ruolo di dt, Paolo Maldini è fortemente in bilico e anche Tiemoué Bakayoko è ai saluti. Senza Champions infatti il riscatto del centrocampista francese dal Chelsea per 35 milioni è priobitivo, di fatto impossibile.

"Nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire tra le top 4 per offrirti la Champions la prossima stagione", inizia così il messaggio che Bakayoko, 24 anni, ha indirizzato ai tifosi rossoneri attraverso il proprio profilo Instagram: "Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziarvi - prosegue il francese - Grazie per il vostro sostegno, che è tanto più bello e sincero perché l'inizio della nostra relazione è stato complicato.

Grazie per il vostro amore quando ho vissuto momenti più difficili.

Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa.

Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in strada o sui social.

Grazie per fare di San Siro uno stadio unico.

Grazie per questi bellissimi ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre. A presto. #ForzaMilan".

In casa Milan è una giornata di addii.