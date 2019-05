Milan, Gattuso conferma: "Mi dimetto, scelta sofferta. Sono stati 18 mesi indimenticabili"

28/05/2019

Gattuso continua: "Non c’è stato un momento preciso in cui ho maturato questa scelta: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili". Il tecnico rinuncia complessivamente a 5,5 milioni di euro netti che i rossoneri avrebbero dovuto garantirgli al 30 giugno 2021, data di scadenza del contratto in essere.



Gattuso lascia perché probabilmente non ha sentito sufficientemente apprezzato il suo lavoro e perché la linea che sposerà il Milan di Gazidis (con cui si era incontrato ieri per il decisivo confronto) e Campos, è quella di cercare in giro per il mondo under 25 da costruire, valorizzare e, magari, rivendere. Un progetto che Ringhio non ritiene evidentemente adatto al suo modo di pensare il calcio e, soprattutto, il Milan.



Da parte sua Gattuso potrebbe ricominciare dalla Roma se Gasperini dovesse rimanere a Bergamo ma prenderebbe in seria considerazione anche altre proposte, come la Sampdoria (in caso di addio di Giampaolo) o il Newcastle di cui si era parlato settimane fa.