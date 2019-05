Bayern, Robben torna in campo e annuncia: "Non smetto"

05/05/2019

Il stende l'Hannover 3-1 e, complice il passo falso del, corre spedito verso l'ennesimo titolo di campione di Germania, ma per i tifosi dei bavaresi presenti all'Allianz Arena la giornata è stata speciale soprattutto per il ritorno in campo di. L'attaccante olandese non giocava una partita dida 161 giorni a causa di un problema muscolare (e di ben otto ricadute fra polpaccio, schiena e quadricipite) e quando, a cinque minuti dalla fine,lo ha mandato in campo, lo stadio si è commosso.

Robben è stato accolto da una lunga standing ovation, ogni volta che toccava il pallone il pubblico esultava e dopo il match l'olandese ha dichiarato quasi commosso: “Sono semplicemente molto, molto, grato. Per me è stato molto emozionante. Quando i tifosi ti accolgono in questo modo, te la godi appieno. È stato meraviglioso".

Tanto meraviglioso da far prendere all'olandese una decisione chiave riguardo il suo futuro: “In questi mesi ho pensato solo a riprendermi, ma sono contento che si siano interessate a me così tante squadre. Ora però posso dirlo: amo il calcio e voglio continuare a giocare”.

Ma giocare dove? Bayern e Robben hanno già deciso e comunicato che a giugno si diranno addio dopo 10 stagioni, ma l'olandese, 35 anni, si è di fatto messo sul mercato e la sua qualità e la sua esperienza potrebbero far comodo a molte squadre, anche in Italia. A giugno sarà libero di firmare per un altro club a parametro zero e per prenderlo ci sarebbe già la fila.

Su di lui si muove da tempo il Psv per provare a convincerlo ad un ritorno in patria, nei mesi scorsi ha ricevuto una proposta dalla FC Tokyo e altre da Cina, America ed Emirati, ma il suo futuro potrebbe essere in Italia. A gennaio l'olandese era stato proposto all'Inter e ora i nerazzurri potrebbero tornare in corsa. Dopo Godìn, Beppe Marotta studia un altro colpo a costo zero, ma prima bisogna blindare la Champions League.