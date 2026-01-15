Mbappé e Lucy Bronze capitani dei TOTY di EA Sports FC

"Essere nominata prima Capitana in assoluto del TOTY EA SPORTS FC Femminile è un onore“, ha dichiarato Lucy Bronze, terzino destro del Chelsea e della nazionale inglese. ”Ottenere il riconoscimento da parte dei tifosi significa molto per me. Il 2025 è stato un anno fantastico: abbiamo vinto di nuovo gli Europei e ho conquistato il mio primo titolo BWSL con il Chelsea. Gran parte di questo successo è merito dei nostri fan ed è fantastico vedere che hanno riconosciuto il mio impegno con questo premio".