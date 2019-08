Il Torino è pronto a giocarsi tutte le sue carte nei playoff di Europa League contro il Wolverhampton. Domani la gara di andata: "Sono convinto - ha detto il tecnIco Walter Mazzarri - che lo spirito Toro verrà fuori, voglio una squadra che non molli mai, che sia sempre un gruppo unito in ogni fase del gioco. Eliminazione? Dovesse succedere, ci dispiacerebbe ma di sicuro avremmo la forza di reagire

e di metterci in carreggiata. Comunque vada, queste 6 partite in Europa saranno servite a fare crescere la squadra".