Il Torino scende di nuovo in campo e domani, giovedì 8 agosto, alle ore 21, affronta i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nell'l'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League. "È una squadra tosta ed esperta - ha detto Walter Mazzarri in conferenza -. Se non entriamo in campo nel modo giusto la partita potrebbe diventare pericolosa. Anche noi però siamo un crescita, sono fiducioso sul passaggio del turno. A Debrecen c'è stato un momento in cui siamo andati in difficoltà, ma in Europa la concentrazione deve rimanere alta per tutto l'arco della partita. Giocare al Grande Torino per noi è molto importante. Il manto erboso è perfetto e il pubblico ci aiuta sempre tantissimo. Sarebbe bello riuscire a non prendere gol. Mercato? Non c'è bisogno per ora di acquistare qualcuno. La squadra sta bene e finché la situazione è questa non c'è nulla di cui preoccuparsi. Per Baselli siamo fiduciosi verso il pieno recupero. Rincon non è ancora al massimo ma è talmente affidabile che posso comunque contare su di lui. Vedremo se avrà i '90 nelle gambe. Berenguer è in forma e sta facendo molto bene. Deve continuare a lavorare in questo modo. Zaza-Belotti? A Debrecen hanno fatto bene insieme anche nel 3-4-3. In settimana abbiamo lavorato molto su questo. Poi a gara in corso possiamo passare anche al 3-5-2. Finora entrambi stanno facendo molto bene. Zaza si sta impegnando tantissimo. Deve continuare così, deve andare a mille e sarà difficile tenerlo fuori".