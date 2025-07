Matri: "Potevo fare il ciclista, che delusione la tribuna a Berlino"

Matri, fuori e dentro al campo, si è sempre distinto per la sua gentilezza e la sua umiltà e con lo stesso spirito - e anche un filo di ironia - ha ricordato l'episodio in cui si è trovato a saltare una finale di Champions League: "Non ho mai chiesto spiegazioni ad Allegri. Era a Berlino contro il Barcellona. Poi è stato tutto molto strano. Vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia. Entro e segno. Dopo 15 giorni c'era la finale di Champions. Lì inizia il toto tribuna perché all'epoca si giocava in 18 in Champions, non in 23 come in Campionato. Poi niente, succede che arriva la rifinitura il giorno prima della partita, io faccio un allenamento che sembravo Ibrahimovic. Segno tre gol. Poi mi siedo in panchina e arriva il mister che mi fa "Bene eh, stai bene". E io penso che almeno in panchina ci arrivo. Il giorno dopo andiamo a pranzo e mi convocano in Nazionale. E penso che sulla Champions nessuno mi dice niente. Di solito comunque lo dicono un paio di ore prima della partita. Io iniziavo a mandare messaggi a Landucci. E niente, non sapeva come dirmelo. Poi me lo ha detto e siamo andati in tribuna io e Pepe. È stato un momento non bello e allora mi sono sbronzato tra patanegra e birra. Avevamo il palchetto per vedere la partita e non si vedeva nemmeno benissimo".